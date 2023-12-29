Во Львове прогремели повторные взрывы - Садовый
Во Львове вновь прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Вражеская атака на Киев: мэр сообщил о семи госпитализированных людях
Семь человек госпитализированы в Киеве после вражеской атаки.
Вражеская атака на Киев: взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская" - Кличко
Во время атаки врага взрыв повредил станцию киевского метро "Лукьяновская"; она служит укрытием, поезда там не останавливаются.
Вражеская атака: в Днепре есть погибшие и пострадавшие - Филатов
Мэр Днепра сообщает о жертвах российской атаки.
Вражеская атака на Киев: мэр сообщает о пяти пострадавших
Пять человек получили ранения в Киеве в результате вражеского удара, инциденты произошли в Подольском, Святошинском и Шевченковском районах.
В Харькове зафиксировали 22 "прилета": глава ОВА сообщает о погибшем и 8 раненых
Один человек погиб и восемь получили ранения в Харькове в результате 22 вражеских "прилетов", которые нанесли ущерб гражданской инфраструктуре, в том числе медицинскому учреждению.
В Днепре в результате атаки рф произошел пожар в торговом центре - СМИ
Российская атака на Днепр вызвала пожар в местном торговом центре.
Во Львове есть попадание в жилой дом, есть пострадавшие - ОВА
Во время вражеского обстрела пострадал львовский жилой дом, что привело к раненым.
Во Львове слышны взрывы - Садовый
Львов всколыхнули взрывы; местные власти предостерегают от фото- и видеосъемки и призывают людей искать максимально безопасное место.
Вражеская атака на Киев: предварительно, есть раненые - КГВА
В результате вражеского обстрела на территории складов в Подольском районе Киева возник пожар, есть предварительные сообщения о раненых.