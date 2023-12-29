Во Львове прогремели повторные взрывы - Садовый

Во Львове в пятницу утром во время массовой атаки россии прозвучали повторные взрывы, сообщил мэр Андрей Садовый, пишет УНН.

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"Львов снова вибухи‼️", - написал Садовый в Telegram.

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Предварительно, есть попадание в жилой дом, также загорелся один из лицеев города.

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