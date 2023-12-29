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Во Львове количество пострадавших из-за ракетной атаки рф возросло до 15 - ОВА

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 08:39  •  20325 просмотра

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Российский ракетный удар по Львову привел к тому, что пострадало 15 человек

Во Львове количество пострадавших из-за ракетного удара российских войск возросло до 15, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

"Количество пострадавших во Львове возросло до 15", - сообщил Козицкий в Telegram.

Глава ОВА также сообщил о четырех госпитализированных.

"По состоянию на этот час известно о частичных разрушениях в 13 жилых многоэтажках и двух школах. Много поврежденных автомобилей. Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается. На месте работают все профильные службы", - отметил Козицкий.

"Примерно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита": Зеленский показал последствия атаки рф на Украину29 декабрь 2023, 08:29 • 24872 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
У Львові кількість постраждалих через ракетну атаку рф зросла до 15 - ОВА
Number of victims of Russian missile attack in Lviv rises to 15 - OVA
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