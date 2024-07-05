Украинские правоохранители совместно с французскими коллегами задержали участников преступной организации "Залютинские". Среди заключенных оказался и главарь банды. Об этом пишет УНН со ссылкой на Нацполицию Украины.

Детали

Правоохранители рассказали, что для задержания злоумышленников работники Департамента стратегических расследований, Главного следственного Управления Нацполиции и Французской Жандармерии провели совместные мероприятия на территории обеих стран.

В Украине банда до полномасштабного вторжения "отжимала" бизнес у жителей Харьковской области. Угрозами и насилием они заставлять лиц переписывать имущество или свои доли в бизнесе на криминалитет. Создавали для фермеров или предпринимателей невыносимые условия ведения бизнеса, а потом сами же предлагали эти проблемы решать за отдельную плату.

А впрочем, после февраля 2022 года участники преступной организации "Залютинские" переориентировали свою деятельность за пределы страны. Мужчины попали во Францию - там группировка специализировалась на угоне авто и имущественных преступлениях на территории лазурного побережья

Участников банды неоднократно задерживали правоохранители за совершение различных преступлений. К примеру, в одном из эпизодов злоумышленники требовали с фермера 700 000 долларов и переписать часть бизнеса. В 2021 году полицейские задержали членов банды в центре Харькова - сейчас это дело находится в суде. Другие участники "Залютинских", в отношении которых следственные действия продолжаются, находятся за пределами Украины и объявлены в международный розыск - резюмировали в Национальной полиции Украины.

Правоохранители выяснили, что лидер преступной организации находится на территории Франции, где создал новую ветку группировки.

Благодаря каналам Европола правоохранители установили, что преступная группировка причастна к ряду преступлений на юге Франции.

В течение 2023-2024 годов фигуранты незаконно завладели автомобилями, совершили поджог транспортного средства, совершали нападения на граждан или похищение имущества. Среди пострадавших - граждане Франции и Украины.

Во Франции при участии полицейских Департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Нацполиции сотрудники Департамента уголовных расследований Марселя Французской Жандармерии задержали лидера группировки - 43-летнего гражданина Украины и 44-летнего его сообщника. Ранее французские полицейские задержали еще одного участника обособленного подразделения "Залютинских" сразу после угона авто - рассказали в Нацполиции.

Кроме того, полицейские совместно с Офисом Генерального прокурора провели следственные действия у лиц, причастных к деятельности "Залютинских" на территории Украины. Изъяты оружие, наркотики, деньги, автомобили, черновые записи и тому подобное.



Задержанным во Франции фигурантам уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся дальнейшие совместные мероприятия для анализа изъятого и сбора доказательной базы для привлечения к ответственности и других фигурантов.

Напомним

Украинские правоохранители ликвидировали деятельность наркогруппировки, которая маскировала кокаин, экстази и гашиш под косметические средства. Ежемесячно дельцы получали доход более чем в миллион гривен. Семерым задержанным объявлены подозрения.