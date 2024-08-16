Во Франции во время авиашоу упал в море коллекционный самолет Fouga Magister
Киев • УНН
Во Франции во время показательных полетов на авиашоу упал в море коллекционный самолет Fouga Magister. Пилот не смог катапультироваться, его судьба неизвестна, спасатели проводят поисковую операцию.
Во Франции во время показательных полетов на авиашоу, по случаю 80-й годовщины высадки в Прованс, упал в море коллекционный самолет Fouga Magister. Об этом пишет Le Figaro, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел в пятницу вечером в департаменте Вар. Информацию об авиакатастрофе подтвердила местная портовая администрация.
Во время авиакатастрофы пилот не смог катапультироваться. Его судьба пока неизвестна. На море работают спасатели, а авиашоу остановлено.
Спасательные операции по поиску пилота сейчас координирует Средиземноморский региональный оперативный центр наблюдения и спасения (CROSS). В поисках задействованы силы пожарно-спасательной службы департамента Вар и морской жандармерии
Очевидцы уже выложили в сеть видео падения самолета.
Справочно
Fouga Magister, бывший флагманский самолет Военно-воздушных сил Франции с 1964 по 1981 год, был специально разработан для летных школ и тренировок. Самолет особенно популярен среди коллекционеров.
Напомним
В департаменте Мерет-и-Мозель во Франции произошла авиакатастрофа с участием двух военных самолетов Mirage. Начаты поиски пилотов, о человеческих жертвах не сообщается, причины аварии выясняются.