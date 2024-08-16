Во Франции во время авиашоу упал в море коллекционный самолет Fouga Magister

Во Франции во время показательных полетов на авиашоу, по случаю 80-й годовщины высадки в Прованс, упал в море коллекционный самолет Fouga Magister. Об этом пишет Le Figaro, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел в пятницу вечером в департаменте Вар. Информацию об авиакатастрофе подтвердила местная портовая администрация.

Во время авиакатастрофы пилот не смог катапультироваться. Его судьба пока неизвестна. На море работают спасатели, а авиашоу остановлено.

Спасательные операции по поиску пилота сейчас координирует Средиземноморский региональный оперативный центр наблюдения и спасения (CROSS). В поисках задействованы силы пожарно-спасательной службы департамента Вар и морской жандармерии - заявили в префектуре Вар.

Очевидцы уже выложили в сеть видео падения самолета.

Справочно

Fouga Magister, бывший флагманский самолет Военно-воздушных сил Франции с 1964 по 1981 год, был специально разработан для летных школ и тренировок. Самолет особенно популярен среди коллекционеров.

Напомним

В департаменте Мерет-и-Мозель во Франции произошла авиакатастрофа с участием двух военных самолетов Mirage. Начаты поиски пилотов, о человеческих жертвах не сообщается, причины аварии выясняются.