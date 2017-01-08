В результате взрыва в Дамаске погибли пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В провинции Дамаск вблизи поселка Саса взорвался автомобиль, в результате чего погибли пять человек и еще 15 получили ранения. Об этом сообщает SANA, передает УНН.
"Источник в полиции провинции Дамаск сообщил, что вблизи поселка Саса террористы взорвали заминированную машину. По предварительным данным, 5 человек погибли и еще 15 получили ранения, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 8 января в Багдаде взорвался автомобиль на рынке, погибли, по последним данным, не менее 13 человек.