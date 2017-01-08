Внаслідок вибуху в Дамаску загинули п'ятеро людей

“Джерело в поліції провінції Дамаск повідомило, що поблизу селища Сасаа терористи підірвали заміновану машину. За попередніми даними, 5 людей загинули і ще 15 отримали поранення, деякі із них перебувають у тяжкому стані”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 8 січня у Багдаді вибухнув автомобіль на ринку, загинуло, за останніми даними, щонайменше 13 людей.