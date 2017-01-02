Вследствие трагической драки в Польше уже задержаны 28 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В результате драки 31 декабря в городе Элк в северо-восточной Польше, где погиб 21-летний поляк, а также после уличных беспорядков 1 января, уже задержаны 28 человек, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
Отмечается, что на его теле обнаружены две колотые раны, вероятно, ножевые. Как сообщил районный прокурор Войцех Пихтель, в понедельник 2 января планируется вскрытие тела погибшего.
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Обвинение в убийстве предъявлено гражданину Туниса. Драка возникла 31 декабря при ресторане с кебабом. Полиция сообщила о задержании четырех человек, среди которых были иностранцы. Неофициально известно, что кроме тунисца, речь идет о гражданах Алжира и Марокко.
После трагического финала драки, в воскресенье 1 января в центре Элка собралась толпа, кто-то выбил стекло в витринах и уничтожил имущество ресторана. Начались столкновения с полицией.
В понедельник, 2 января министр внутренних дел Мариуш Блащак сообщил о задержании 28 человек, среди которых 4 работника ресторана и 24 человека, участвовавших в уличных схватках. По его словам, убийцы, а также хулиганы, которые уничтожали имущество, будут строго наказаны. Глава ведомства внутренних дел добавил, что сейчас в городе безопасно, за ситуацией следит полиция.
Как сообщал УНН, массовая драка со стрельбой произошла в кафе в Николаевской области 1 января.