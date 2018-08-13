В результате обстрелов на Донбассе один украинский военный получил ранение
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Незаконные вооруженные формирования с полуночи совершили 10 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате обстрелов один наш военный получил ранение. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"С полуночи и на 9 утра уже этох суток украинскими военными зафиксировано 10 прицельных вражеских обстрелов", - сказал он.
Мотузяник уточнил, что в результате обстрелов один военнослужащий ВСУ получил ранение.
По словам представителя Минобороны, на луганском направлении под утро по оборонительных позициях Объединенных сил в районе Троицкого российско-оккупационные войска вели огонь из минометов 120 калибра, выпустив несколько мин. Кроме того, отметил он, боевики применяли гранатометы и стрелковое оружие возле Крымского и Новотошковского.
Утром, отметил он, на донецком направлении враг из минометов 120 калибра выпустил 6 мин в сторону защитников Викторовки.
Кроме того, отметил Мотузяник, нарушение режима тишины со стороны врага из разных образцов пехотного вооружения фиксировалось в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское и Широкино.
Напомним, за минувшие сутки боевики 57 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 12 раз из тяжелого вооружения.