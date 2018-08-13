Внаслідок обстрілів на Донбасі один український військовий зазнав поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Незаконні збройні формування з опівночі здійснили 10 обстрілів позицій Збройних сил України на Донбасі, внаслідок обстрілів один наш військовий зазнав поранення. Про це сьогодні розповів на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“З опівночі і на 9 ранку вже цієї доби українськими військовими зафіксовано 10 прицільних ворожих обстрілів”, — сказав він.
Мотузяник уточнив, що в результаті обстрілів один військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення.
За словами речника Міноборони, на луганському напрямку під ранок по оборонних позиціях Об’єднаних сил в районі Троїцького російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів 120 калібру, випустивши кілька мін. Окрім того, зазначив він, бойовики застосовували гранатомети та стрілецьку зброю поблизу Кримського та Новотошківського.
Вранці, зауважив він, на донецькому напрямку ворог з мінометів 120 калібру випустив 6 мін в бік оборонців Вікторівки.
Крім того, наголосив Мотузяник, порушення режиму тиші з боку ворога з різних зразків піхотного озброєння фіксувалися в районі населених пунктів Водяне, Лебединське та Широкине.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 57 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, зокрема 12 разів із важкого озброєння.