На Закарпатье группа злоумышленников организовала нелегальную продажу электронных сигарет в кинотеатре и через сеть компьютерных клубов. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, пишет УНН.

Детали

Как сообщают в БЭБ, злоумышленники хранили, и реализовывали электронные сигареты без марок акцизного налога и различные аксессуары к ним через сеть компьютерных клубов и кинотеатра в Мукачево и в Тячеве.

Детективы БЭБ провели обыски по месту хранения продукции и изъяли более 2,5 тысячи электронных сигарет, жидкости к ним, сменные картриджи, средства полученные от незаконной деятельности, мобильные телефоны, компьютерную технику, черновые записи и тому подобное. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 1,2 млн грн, - говорится в сообщении правоохранителей.

В БЭБ добавили, что сейчас продолжаются следственные действия и устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности, а также источники приобретения нелегальной продукции.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее в эксклюзивном комментарии УНН рассказал, что из-за роста популярности в последнее время специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз чаще проводят исследования табачных изделий для электрического нагрева и жидкостей для электронных сигарет.

"С начала года нам систематически назначаются экспертизы с целью исследования классических табачных изделий, табачных изделий для электрического нагрева, так называемых ТИЭНов, а также жидкости для электронных сигарет. За последнее время рост популярности и соответствующих рисков в отношении электронных сигарет даже больше, чем привычные для пользователей сигареты. Практически в каждой назначенной экспертизе экспертам предоставляется на исследование до 150-200 объектов, то есть образцов соответствующей продукции, каждый из которых должен быть должным образом исследован", - отметил Рувин.