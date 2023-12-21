Вместо 100% на бюджетников - гранты, но не для всех: в МОН предлагают новую систему компенсации стоимости высшего образования

Компенсацию 100% стоимости образования для тех, кто поступил на бюджет, хотят заменить на гранты, однако для некоторых студентов эта система будет сохранена, заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью NV, пишет УНН.

Мы предлагаем более справедливую систему грантов, где мы берем определенную корзину денег, которая выделяется ежегодно на подготовку специалистов, и вместо того, чтобы ее давать 100% на бюджетников, мы говорим: смотрите, по результатам вашего НМТ-ЗНО, вы получаете сумму денег на обучение, которая коррелирует с вашими баллами - сказал Винницкий.

Он пояснил, что студенты будут подписывать контракт с университетом, "который, например, будет устанавливать, что обучение будет стоить 50 тысяч гривен в год".

"А вы пришли и говорите: вот у меня есть грант на 35 тысяч. Супер. Итак, государство заплатило за вас 35 тыс., а еще 15 тыс. вы платите сами через механизм софинансирования", - отметил он.

Заместитель министра подчеркнул, что когда студенты платят за образование, его ценность для них возрастает.

"Для тех, кто не может себе позволить доплатить, есть социальные гранты, которые предоставляются определенным категориям населения. Кроме того, предложен механизм льготных кредитов. Ну и третье: у нас есть законопроект, который сейчас уже в втором чтении в Раде находится, о так называемых индивидуальных траекториях студента, который говорит о том, что мы можем уменьшить образовательные нагрузки студента в год для тех студентов, которые будут работать и покрывать сумму обучения с заработанных средств", - сказал Винницкий.

Он также рассказал, что государство не может прогнозировать, сколько ему понадобится менеджеров, журналистов, юристов, IT-инженеров и специалистов по многим другим специальностям через пять лет.

"Но мы можем прогнозировать, сколько нам будет нужно медиков, учителей, энергетиков для работы на АЭС, выпускников транспортных вузов. Специальности, где мы можем прогнозировать, остаются в государственном заказе, государство заказывает их у заведений, платит 100% за их подготовку и, возможно, даже предоставляет им повышенную стипендию, если те готовы согласиться на гарантированное первое рабочее место, которое предоставляет государство. Для всех остальных специалистов, заказ которых мы не можем спрогнозировать, мы вводим возможность получить грант и софинансировать свое образование", - указал Винницкий.

По словам заместителя министра, инициативу, которая изменит нынешнее соотношение, когда на 40% бюджетников приходится 60% контрактников, планируют внедрить для тех, кто будет поступать на первый курс, с сентября 2024 года.

"60% поступающих будут получать государственную поддержку, в разных пропорциях, а 40% будут платить за себя самостоятельно. И это сделает баланс более справедливым", - отметил он.

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