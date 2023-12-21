Вместо 100% на бюджетников - гранты, но не для всех: в МОН предлагают новую систему компенсации стоимости высшего образования
100-процентную компенсацию стоимости образования бюджетникам хотят заменить на гранты, но не для всех, говорит замминистра.
Страны Балтии почти на год ускоряют процесс отсоединения электросетей от россии
Страны Балтии планируют отсоединить свои энергосистемы от российских раньше, чем планировалось, - в феврале 2025 года, а не в конце 2025 года. Эти усилия направлены на то, чтобы покончить с энергетической зависимостью от россии.
Скифы носили стрелы в сумках, изготовленных из человеческой кожи
Исследователи обнаружили, что колчаны для стрел некоторых скифских воинов были сделаны из человеческой кожи, вероятно, их врагов, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLOS One.
В пятницу роснефть обсудит с Берлином продажу немецких активов
В пятницу представители компании роснефть намерены обсудить продажу своих немецких активов с немецким правительством после того, как Берлин взял опекунство над местными подразделениями компании.
С автографом в салоне: на аукцион выставили кастомизированный Mercedes Шварценеггера
Модифицированный по заказу Арнольда Шварценеггера Mercedes-Benz Unimog 1977 года выпуска был выставлен на аукцион Barrett-Jackson; автомобиль имеет такие обновления, как внедорожные шины и кожаный салон с автографом Шварценеггера.
Подразделение Toyota прекращает поставки автомобилей Daihatsu из-за сфальсифицированных результатов тестов безопасности
Компания Daihatsu приостановила поставки своих автомобилей, в том числе и тех, что продаются под брендом Toyota, из-за скандала, связанного с нарушением данных тестов на безопасность. Приостановление поставок произошло после выявления около 200 нарушений, которые касаются 64 моделей Daihatsu и Toyota.
Pornhub столкнется с самым строгим в ЕС режимом в отношении онлайн-контента
ЕС классифицировал Pornhub, Xvideos и Stripchat как "очень крупные онлайн-платформы", что делает их объектом новых правил модерации контента в соответствии с Законом о цифровых услугах с потенциальными штрафами за их несоблюдение.
Как пройти идентификацию на пенсию, не выходя из дома - разъяснили в Минсоцполитики
Министерство социальной политики Украины ввело видеоидентификацию для получения пенсии, людей призывают заполнить онлайн-форму на веб-портале Пенсионного фонда и выбрать удобный способ проведения видеоидентификации.
Требуют повышения заработной платы: британские врачи начали трехдневную забастовку
Британские врачи начали 72-часовую забастовку из-за спора о заработной плате, требуя ее повышения на 35%, тогда как правительство предлагает 8,8%. Забастовка вызывает значительные перебои в предоставлении медицинских услуг.
Индия призвала G7 отложить запрет на российские алмазы - СМИ
Индия попросила G7 отложить запрет на российские алмазы, ссылаясь на нечеткие правила прослеживаемости и беспокойство относительно обмена данными для своей алмазной промышленности.