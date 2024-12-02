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Владельцы разрушенного жилья могут получить компенсацию через портал "Дія": как это сделать

Киев  •  УНН

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На портале "Дія" появилась возможность бронирования жилищных сертификатов для владельцев разрушенного жилья. Сервис стал доступен для людей без РНОКПП и через уполномоченных представителей, уже подано более тысячи заявлений от граждан.

Более тысячи граждан подали заявки на получение жилищных сертификатов через портал "Дію". Сервис стал доступен для людей без ИНН и через уполномоченных представителей.  Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Действия".  

Восстановление становится еще удобнее - владельцы разрушенного имущества могут забронировать жилищные сертификаты на портале Действие. А раньше сервис работал только в приложении. Кроме того, теперь Восстановление доступно для людей без ИНН или через уполномоченных представителей

- говорится в сообщении. 

Отмечается, что на портале уже подали заявки более тысячи граждан.

Что делать с жилищным сертификатом?

Покупайте или инвестируйте в новый дом, если жилье было разрушено в результате российской атаки. 

Как подать заявку на Восстановление на портале "Дія"?

  • Авторизуйтесь - выберите Бронирование средств по жилищному сертификату - выберите жилищный сертификат для бронирования средств - проверьте контактные данные - подпишите заявление цифровой подписью. 
  • 5 дней - и вы получите подтверждение. Затем у вас есть 30 дней на покупку нового жилья. Главное - использовать сертификат в течение 5 лет.
  • Если вы не можете подать заявку на Восстановление онлайн - отправляйтесь оформлять в ЦНАП. Перечень документов в обоих случаях одинаковый. 

Первые в очереди на Восстановление - военнослужащие, люди с инвалидностью и многодетные семьи. Благодаря программе уже 5 тысяч украинцев переехали в новое жилье.

Украинцы могут использовать "єВідновлення" для первого взноса по программе "єОселя" через "Дія" - Федоров25 сент. 2024, 09:55 • 21586 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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