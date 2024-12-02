Владельцы разрушенного жилья могут получить компенсацию через портал "Дія": как это сделать

Более тысячи граждан подали заявки на получение жилищных сертификатов через портал "Дію". Сервис стал доступен для людей без ИНН и через уполномоченных представителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Действия".

Восстановление становится еще удобнее - владельцы разрушенного имущества могут забронировать жилищные сертификаты на портале Действие. А раньше сервис работал только в приложении. Кроме того, теперь Восстановление доступно для людей без ИНН или через уполномоченных представителей - говорится в сообщении.

Отмечается, что на портале уже подали заявки более тысячи граждан.

Что делать с жилищным сертификатом?

Покупайте или инвестируйте в новый дом, если жилье было разрушено в результате российской атаки.

Как подать заявку на Восстановление на портале "Дія"?

Авторизуйтесь - выберите Бронирование средств по жилищному сертификату - выберите жилищный сертификат для бронирования средств - проверьте контактные данные - подпишите заявление цифровой подписью.

5 дней - и вы получите подтверждение. Затем у вас есть 30 дней на покупку нового жилья. Главное - использовать сертификат в течение 5 лет.

Если вы не можете подать заявку на Восстановление онлайн - отправляйтесь оформлять в ЦНАП. Перечень документов в обоих случаях одинаковый.

Первые в очереди на Восстановление - военнослужащие, люди с инвалидностью и многодетные семьи. Благодаря программе уже 5 тысяч украинцев переехали в новое жилье.

Украинцы могут использовать "єВідновлення" для первого взноса по программе "єОселя" через "Дія" - Федоров