Власть: у самолета разбившегося в Колумбии, кончилось топливо
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. У самолета BAE Avro, который в этот понедельник разбился в Колумбии, кончилось топливо. Об этом сообщил начальник службы авиационной безопасности гражданской авиации Колумбии Фредди Бонилья, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"После осмотра мы увидели, что у самолета не было топлива. Поэтому мы инициировали процесс расследования, чтобы установить причину недостатка топлива при крушении. По международным стандартам, самолет должен иметь дополнительное количество топлива минимум еще на 30 минут полета. К сожалению, в самолета не было топлива для непредвиденных обстоятельств ", - заявил он.
Ранее в СМИ попала запись переговоров пилота самолета и колумбийского авиадиспетчера. На записи пилот несколько раз просит разрешения на посадку из-за отказа электроприборов и недостаток топлива. Авиадиспетчер дает разрешение на посадку.
Перед окончанием записи пилот сообщает, что самолет летит на высоте 2,7 км.
В понедельник самолет упал в горной местности недалеко от города Медельин на севере Колумбии.
В официальном сообщении аэропорта говорилось, что экипаж сообщал о проблемах с двигателем. Колумбийские СМИ также сообщали о низком уровне топлива.
Источник в вооруженных силах Колумбии заявил, что на нехватку топлива указывает и то, что в самолете не произошел взрыв. Однако само по себе отсутствие топлива выглядит подозрительно.
Расследование причин авиакатастрофы может занять несколько месяцев. Ранее стало известно, что власти страны обнаружили бортовые самописцы самолета.
В эту среду в Медельине прошла акция памяти погибших. Десятки тысяч людей в белых одеждах собрались на местном стадионе. В руках собравшиеся держали свечи в память о погибших и уважения их семьям.
В Бразилии объявлен трехдневный траур по жертвам катастрофы.