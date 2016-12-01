Влада: у літака, що розбився у Колумбії, скінчилося паливо
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У літака BAE Avro, який цього понеділка розбився в Колумбії, скінчилося паливо. Про це повідомив начальник служби авіаційної безпеки цивільної авіації Колумбії Фредді Бонілья, передає УНН з посиланням на ВВС.
"Після огляду ми побачили, що у літака не було палива. Тому ми ініціювали процес розслідування, щоб встановити причину нестачі палива при катастрофі. За міжнародними стандартами, літак повинен мати додаткову кількість палива мінімум ще на 30 хвилин польоту. На жаль, у літака не було палива для непередбачених обставин", - заявив він.
Раніше в ЗМІ потрапив запис переговорів пілота літака і колумбійського авіадиспетчера. На записі пілот кілька разів просить дозволу на посадку через відмови електроприладів і брак палива. Авіадиспетчер дає дозвіл на посадку.
Перед закінченням записи пілот повідомляє, що літак летить на висоті 2,7 км.
У понеділок літак впав у гірській місцевості недалеко від міста Медельїн на півночі Колумбії.
В офіційному повідомленні аеропорту говорилося, що екіпаж повідомляв про проблеми з двигуном. Колумбійські ЗМІ також повідомляли про низький рівень палива.
Джерело в збройних силах Колумбії заявило, що на брак палива вказує і те, що в літаку не стався вибух. Однак сама по собі відсутність палива виглядає підозріло.
Розслідування причин авіакатастрофи може зайняти кілька місяців. Раніше стало відомо, що влада країни виявила бортові самописці літака.
Цієї середи в Медельїні пройшла акція пам'яті загиблих. Десятки тисяч людей в білому одязі зібралися на місцевому стадіоні. У руках присутні тримали свічки в знак пам'яті про загиблих і поваги їх сім'ям.
У Бразилії оголошено триденну жалобу за жертвами катастрофи.