Власти столицы объявили набор спасателей в "Пляжный патруль"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Столичные власти объявили о начале набора спасателей в "Пляжный патруль". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Так, 19 марта состоится пресс-конференция по поводу официального открытия набора лайфгардив 2018 года. На мероприятии будет анонсировано проведение специальных тренингов рекрутов от ISLA (International Surf Lifesaving Association, США), презентована деятельность "Пляжного патруля" за 3 года, сообщается о планируемых изменениях в новом сезоне, международное сотрудничество и тому подобное.
Напомним, 16 февраля в море на пляже 16-й станции Большого Фонтана нашли тело человека.