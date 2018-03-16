Власти столицы объявили набор спасателей в "Пляжный патруль"

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 27559 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 42639 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 47362 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 97293 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 88433 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103260 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110237 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116937 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Власти столицы объявили набор спасателей в "Пляжный патруль"

Власти столицы объявили набор спасателей в "Пляжный патруль"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Столичные власти объявили о начале набора спасателей в "Пляжный патруль". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, 19 марта состоится пресс-конференция по поводу официального открытия набора лайфгардив 2018 года. На мероприятии будет анонсировано проведение специальных тренингов рекрутов от ISLA (International Surf Lifesaving Association, США), презентована деятельность "Пляжного патруля" за 3 года, сообщается о планируемых изменениях в новом сезоне, международное сотрудничество и тому подобное.

Напомним, 16 февраля в море на пляже 16-й станции Большого Фонтана нашли тело человека.

Украинские Национальные Новости

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