Влада столиці оголосила набір рятувальників до "Пляжного патруля"

Так, 19 березня відбудеться прес-конференція щодо офіційного відкриття набору лайфгардів 2018 року. На заході буде анонсовано проведення спеціальних тренінгів рекрутів від ISLA (International Surf Lifesaving Association, США), презентовано діяльність “Пляжного Патруля” за 3 роки, повідомлено про заплановані зміни у новому сезоні, міжнародне співробітництво тощо.

Нагадаємо, 16 лютого в морі на пляжі 16-ї станції Великого Фонтану знайшли тіло людини.