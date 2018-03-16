Влада столиці оголосила набір рятувальників до "Пляжного патруля"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Столична влада оголосила про початок набору рятувальників у "Пляжний патруль". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Так, 19 березня відбудеться прес-конференція щодо офіційного відкриття набору лайфгардів 2018 року. На заході буде анонсовано проведення спеціальних тренінгів рекрутів від ISLA (International Surf Lifesaving Association, США), презентовано діяльність “Пляжного Патруля” за 3 роки, повідомлено про заплановані зміни у новому сезоні, міжнародне співробітництво тощо.
Нагадаємо, 16 лютого в морі на пляжі 16-ї станції Великого Фонтану знайшли тіло людини.