Власти Ирана намерены полностью снять ограничения с Telegram и Instagram 5 января

Об этом заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политики в меджлисе (однопалатный парламент) Исламской Республики Али Реза Рахими.

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Ранее западные СМИ утверждали, что иранские власти ограничили доступ к Instagram и Telegram, что официальный Тегеран сразу же опроверг. Блокировку Telegram подтвердил его основатель Павел Дуров. Как он написал в своем Twitter, такая мера со стороны иранских властей последовала после отказа администрации мессенджера закрыть ряд телеграмм-каналов, которые участники протестов использовали для обмена информацией.

Напоминаем, министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахруми принес извинения тысячам граждан республики за вред, причиненный “выходом из строя ряда социальных сетей”.