Влада Ірану має намір повністю зняти обмеження з Telegram і Instagram 5 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Влада Ірану має намір повністю зняти обмеження з месенджера Telegram і соціальної мережі Instagram 5 січня. Про це повідомляє УНН з посиланням на іранське агентство IRNA.
Про це заявив член комітету з національної безпеки і зовнішньої політики в меджлісі (однопалатний парламент) Ісламської Республіки Алі Реза Рахімі.
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Раніше західні ЗМІ стверджували, що іранська влада обмежила доступ до Instagram і Telegram, що офіційний Тегеран одразу ж спростовував. Блокування Telegram підтвердив його засновник Павло Дуров. Як він написав у своєму Twitter, такий захід з боку іранської влади послідував після відмови адміністрації месенджера закрити ряд телеграм-каналів, які учасники протестів використовували для обміну інформацією.
Нагадуємо, міністр інформаційно-комунікаційних технологій Ірану Мохаммад Джавад Азарі Джахрумі приніс вибачення тисячам громадян республіки за шкоду, спричинену “виходом з ладу низки соціальних мереж”.