ВККСУ допустила к собеседованиям 382 кандидатов на судей Верховного суда

По информации ВККСУ, в частности, 74 кандидата претендуют на должности судей Кассационного административного суда, 88 - Кассационного хозяйственного суда, 108 - Кассационного уголовного суда, 112 - Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда.

"Среди кандидатов: 73% - судьи, 10% - адвокаты, 10% - ученые, 7% - имеют совокупный стаж", - уточнили в ведомстве.

В Комиссии напомнили, что экзамен состоял из анонимного письменного тестирования и выполнения практического задания.

ВККСУ решила допустить до 2-го этапа квалификационной оценки - исследования досье и проведения собеседования - кандидатов, набравших минимально допустимый и более балл. Также эти кандидаты пройдут тестирование личных морально-психологических качеств и общих способностей.

Как сообщал УНН, Высшая квалификационная комиссия судей планирует до конца мая объявить первые результаты конкурсного отбора на должности судей обновленного Верховного суда, документы по рекомендуемым кандидатам затем будут переданы в Высший совет правосудия на утверждение.