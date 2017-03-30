ВККСУ допустила до співбесід 382 кандидатів на суддів Верховного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Вища кваліфікаційна комісія суддів України за результатами першого етапу кваліфікаційного оцінювання – іспиту – 382 кандидати допустила до наступного етапу конкурсу на посади суддів Верховного суду, передає УНН з посиланням на прес-службу ВККС.
За інформацією ВККСУ, зокрема, 74 кандидати претендують на посади суддів Касаційного адміністративного суду, 88 — Касаційного господарського суду, 108 - Касаційного кримінального суду, 112 - Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду.
“Серед кандидатів: 73% - судді, 10% - адвокати, 10% - науковці, 7% - мають сукупний стаж”, — уточнили у відомстві.
У Комісії нагадали, що іспит складався з анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання.
ВККСУ вирішила допустити до 2-го етапу кваліфікаційного оцінювання - дослідження досьє та проведення співбесіди - кандидатів, які набрали мінімально допустимий і більше балів. Також ці кандидати пройдуть тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей.
Як повідомляв УНН, Вища кваліфікаційна комісія суддів планує до кінця травня оголосити перші результати конкурсного відбору на посади суддів оновленого Верховного суду, документи стосовно рекомендованих кандидатів потім будуть передані до Вищої ради правосуддя на затвердження.