Определился состав на заключительный этап Кубка мира для Украины

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КИЕВ. 15 марта. УНН. В норвежском Холменколлене стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону, сообщает УНН со ссылкой на Международный союз биатлонистов (IBU).

Сегодня в Норвегии запланированы две гонки среди которых женский (старт в 13:00) и мужской спринт. В обоих гонках за медали поведут борьбу по пять представителей Украины.

Под 27-м стартовым номером на женскую гонку записана наша Валентина Семеренко, 32-й стартует Юлия Джима, 42 - Вита Семеренко, 46 - Анастасия Меркушина и 56 - Ирина Варвинец.

Среди мужской сборной первым выйдет на дистанцию ​​под 5-м номером Дмитрий Подручный. Также Украину в спринте представят Артем Прима (30), Владимир Семаков (52), Руслан Ткаленко (76), а также Артем Тищенко (92).

Заметим, что этап Кубка мира по биатлону в Холменколлене станет последним для сборной Украины, так как Министерство молодежи и спорта Украины приняло решение бойкотировать соревнования, проходящие в России (9-й этап пройдет в Тюмени).

Напомним, что сегодня Министерство молодежи и спорта во главе с министром Игорем Ждановым приняло решение запретить Украинской участвовать во всех соревнованиях на территории России.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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