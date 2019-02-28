Военнопленным морякам передали деньги, одежду и пакеты Минобороны

"У нас есть наработки по графику следующих посещений", - сказал Погорельцев.

Он не стал называть точных дат, так как, по его словам, это является предметом договоренностей и получения разрешения консулов.

"Конкретные даты еще не назначены, но удалось посетить сначала наших трех раненых моряков, потом остальных - всех моряков. Последние консульские встречи состоялись 1 и 4 февраля с тремя ранеными моряками - Артеменко, Эйдером и Сороком, а 14, 16, 17 января и 7, 8 и 11 февраля - с остальными военнослужащими", - отметил директор Департамента консульской службы.



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По его словам, состояние здоровья моряков для решения вопросов удовлетворительное.

"Жалоб на условия содержания и применения к ним недозволенных средств они не выражали - на применение физического давления. Обеспеченные теплой одеждой, обувью, им переданы продуктовые наборы, передавались деньги, пакеты от Минобороны, МИД", - сказал дипломат.



Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.