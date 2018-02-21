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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 72479 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 87567 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 90236 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109797 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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10 марта, 09:12 • 104871 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117125 просмотра

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Войска Асада вошли в регион, который стремится захватить Турция

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. Военные отряды, которые поддерживают президента Сирии Башара Асада, вошли в курдский анклав Африн на севере страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС Украина.

Захват этого района на севере Сирии является целью военной операции "Оливковая ветвь", которую проводят турецкая армия и ее союзники в Сирии. Местная курдская самооборона обратилась к сирийскому президенту Башару Асаду за помощью, пытаясь отбить турецкое наступление.

Турецкие войска обстреляли район, где находились сирийские военные. В Анкаре заявили, что это заставило военных Б.Асада отступить. Ранее Турция угрожала сирийской армии конфронтацией, если она вмешается в ситуацию в регионе Африн.

Операция "Оливковая ветвь" началась 20 января. К ней привлечены сухопутные силы и авиация турецкой армии. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, с начала операции турецкие войска и их союзники захватили 45 поселков в регионе Африн.

Правозащитная группа также сообщает, что в результате боев погибли 205 протурецких повстанцев, 219 бойцов курдской самообороны YPG и 112 гражданских лиц.

Турция заявляет, что во время операции погибли 32 турецких военных. В Анкаре отрицают потери среди гражданского населения.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что войска, возглавляемые Турцией, начнут осаду сирийского города Африн в ближайшие дни.

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