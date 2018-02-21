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Війська Асада увійшли до регіону, який прагне захопити Туреччина

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Військові загони, які підтримують президента Сирії Башара Асада, увійшли до курдського анклаву Афрін на півночі країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС Україна.

Захоплення цього району на півночі Сирії є метою військової операції "Оливкова гілка", яку проводять турецька армія та її союзники у Сирії. Місцева курдська самооборона звернулася до сирійського президента Башара Асада по допомогу, намагаючись відбити турецький наступ.

Турецькі війська обстріляли район, де перебували сирійські військові. В Анкарі заявили, що це змусило військових Б.Асада відступити. Раніше Туреччина загрожувала сирійській армії конфронтацією, якщо вона втрутиться у ситуацію в регіоні Афрін.

Операція "Оливкова гілка" розпочалася 20 січня. До неї залучені сухопутні сили та авіація турецької армії. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, з початку операції турецькі війська та їхні союзники захопили 45 селищ в регіоні Афрін.

Правозахисна група також повідомляє, що внаслідок боїв загинули 205 протурецьких повстанців, 219 бійців курдської самооборони YPG та 112 цивільних осіб.

Туреччина заявляє, що під час операції загинули 32 турецьких військових. В Анкарі заперечують втрати серед цивільного населення.

Нагадаємо, напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що війська, очолювані Туреччиною, почнуть облогу сирійського міста Афрін в найближчі дні.

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