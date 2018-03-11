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Войска Асада блокировала два города в Восточной Гуте

Войска Асада блокировала два города в Восточной Гуте

Киев  •  УНН

 • 6048 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Cирийским правительственным силам удалось разделить подконтрольную повстанцам Восточную Гуту на три части и блокировать два стратегически важных города. Об этом сообщает DW.com со ссылкой на правозащитную организацию "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR), передаёт УНН.

“По словам очевидцев, в субботу, 10 марта, армия президента Башара Асада отрезала от подконтрольного повстанцам региона стратегически важные города Дума и Хараста, а также захватила другой населенный пункт — Мисраба”, — информируют правозащитники.

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Кроме того, репортер агентства AFP сообщил об обстрелах Думы с воздуха.

Также, по данным SOHR, сирийская армия взяла под контроль дороги, соединяющие Думу с Харастой (на востоке) и Мисрабой (на юге). Таким образом, войскам Асада удалось разделить Восточную Гуту на три части: Дума и его окружение на севере, Хараста на западе и остальные населенные пункты на востоке.

Напомним, сирийская правительственная армия начала наступление на Восточную Гуту — один из оставшихся подконтрольных повстанцам регионов — в середине февраля. Эта операция стала самой тяжелой с момента начала гражданской войны в стране в марте 2011 года.

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