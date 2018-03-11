Війська Асада блокували два міста в Східній Гуті
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Cірійскім урядовим силам вдалося розділити підконтрольну повстанцям Східну Гуту на три частини і блокувати два стратегічно важливих міста. Про це повідомляє DW.com з посиланням на правозахисну організацію "Сирійська наглядова рада з прав людини" (SOHR), передає УНН.
"За словами очевидців, в суботу, 10 березня, армія президента Башара Асада відрізала від підконтрольного повстанцям регіону стратегічно важливі міста Дума і Харасті, а також захопила інший населений пункт - Місраб", - інформують правозахисники.
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Крім того, репортер агентства AFP повідомив про обстріл Думи з повітря.
Також, за даними SOHR, сирійська армія взяла під контроль дороги, що з'єднують Думу з Харасті (на сході) і Місраб (на півдні). Таким чином, військам Асада вдалося розділити Східну Гуту на три частини: Дума і його оточення на півночі, Харасті на заході і інші населені пункти на сході.
Нагадаємо, сирійська урядова армія почала наступ на Східну Гуту - один з решти підконтрольних повстанцям регіонів - в середині лютого. Ця операція стала найважчою з моменту початку громадянської війни в країні в березні 2011 року.