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Вице-премьер Великобритании ушел в отставку. Правительство Сунака инициировало ряд кадровых перестановок

Киев • УНН

 • 510029 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб неохотно подал в отставку в пятницу после того, как независимое расследование показало, что он издевался над государственными служащими, хотя он раскритиковал отчет как «ошибочный». Об этом УНН пишет ссылаясь на АР и ВВС.

Детали

Заявление Рааба было сделано на следующий день после того, как премьер-министр Риши Сунак получил результаты расследования восьми официальных жалоб на то, что Рааб, который также является министром юстиции, оскорблял сотрудников во время пребывания на этом посту, а также министром иностранных дел.

Адвокат Адам Толли, проводивший расследование, сказал, что Рааб «вел себя ужасно», был «необоснованно и настойчиво агрессивен» и «привносил карательный элемент» в свой стиль руководства.

49-летний Рааб отверг обвинения в том, что он унижал своих сотрудников, и сказал, что «всегда вел себя профессионально», но заметил, что уходит в отставку, потому что пообещал сделать это, если жалобы на издевательства будут подтверждены.

Следствие установило два факта издевательств и отклонило остальные, указал Рааб в своем заявлении об отставке. Он назвал результаты «ошибочными» и сказал, что расследование создало опасный прецедент, установив низкий порог для издевательств.

Сунак сообщил, что принял отставку «с большой грустью» в письме, в котором высоко оценил большую часть работы, проделанной Раабом. Он также сослался на «недостатки» в расследовании, которые, по его словам, «негативно повлияли на всех участников».

Министерский кодекс поведения требует, чтобы министры относились к людям с уважением и имели надлежащие отношения с коллегами, государственными служащими и персоналом. В нем говорится, что домогательства, дискриминация и издевательства недопустимы.

Дополнение

Рааб был избран в парламент в 2010 году и безуспешно пытался стать лидером Консервативной партии в 2019 году, прежде чем поддержать Бориса Джонсона. Назначенный заместителем премьер-министра при Джонсоне, он ненадолго возглавил правительство, когда Джонсон был госпитализирован с COVID-19 в апреле 2020 года.

Расследование издевательств является последней головной болью для Сунака, который пообещал восстановить порядок и целостность правительства после трех лет нестабильности при предшественниках Джонсоне и Лиз Трасс. Летом 2022 года Джонсон ушел в отставку с многочисленными скандалами, а Трасс ушла в отставку в октябре того же года после шести недель пребывания в должности, когда ее экономические планы снижения налогов вызвали хаос на финансовых рынках.

Член кабинета Сунака Гэвин Уильямсон ушел в отставку в ноябре из-за обвинений в издевательствах. В январе Сунак уволил председателя Консервативной партии Надхима Захави за то, что он не рассказал правду о многомиллионном налоговом споре.

Также ведется отдельное расследование утверждений, что Джонсон получил ссуду с помощью донора-консерватора Ричарда Шарпа, который позже был назначен председателем ВВС.

Кадровые перестановки

Алекс Чок был назначен новым министром юстиции, подтверждает Даунинг-стрит. Чок ранее занимал должность младшего министра в иинистерстве обороны.

Оливер Дауден назначен вице-премьером. Он заменит Доминика Рааба, который ушел в отставку. Он также останется канцлером герцогства Ланкастер.

Другие министерские перестановки в правительстве включают:

  • Джеймс Картлидж становится новым младшим министром в Министерстве обороны;
  • Гарет Дэвис переходит в министерство финансов в качестве младшего министра;
  • Хлоя Смит была назначена государственным секретарем по науке, инновациям и технологиям вместо Мишель Донелан;
  • Джон Уиттиндейл стал министром министерства науки, инноваций и технологий.
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