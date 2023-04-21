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Віцепрем'єр Великої Британії пішов у відставку. Уряд Сунака ініціював ряд кадрових перестановок

Віцепрем'єр Великої Британії пішов у відставку. Уряд Сунака ініціював ряд кадрових перестановок

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Віцепрем'єр Великої Британії Домінік Рааб неохоче подав у відставку в п'ятницю після того, як незалежне розслідування показало, що він знущався з державних службовців, хоча він розкритикував звіт як «помилковий». Про це УНН пише посилаючись на АР та ВВС.

Деталі

Заява Рааба була зроблена наступного дня після того, як прем'єр-міністр Ріші Сунак отримав результати розслідування восьми офіційних скарг на те, що Рааб, який також є міністром юстиції, ображав співробітників під час перебування на цій посаді, а також міністром іноземних справ.

Адвокат Адам Толлі, який проводив розслідування, сказав, що Рааб «поводився жахливо», був «необґрунтовано і наполегливо агресивний» і «привносив каральний елемент» у свій стиль керівництва.

49-річний Рааб відкинув звинувачення в тому, що він принижував своїх співробітників, і сказав, що «завжди поводився професійно», але зауважив, що йде у відставку, бо пообіцяв зробити це, якщо скарги на знущання будуть підтверджені.

Слідство встановило два факти знущань і відхилило решту, вказав Рааб у своїй заяві про відставку. Він назвав результати «помилковими» і сказав, що розслідування створило небезпечний прецедент, встановивши низький поріг для знущань.

Сунак повідомив, що прийняв відставку «з великим сумом» у листі, в якому високо оцінив велику частину роботи, виконаної Раабом. Він також послався на «недоліки» у розслідуванні, які, за його словами, «негативно вплинули на всіх учасників».

Міністерський кодекс поведінки вимагає, щоб міністри ставилися до людей з повагою та мали належні стосунки з колегами, державними службовцями та персоналом. У ньому йдеться, що домагання, дискримінація та знущання неприпустимі.

Доповнення

Рааб був обраний до парламенту у 2010 році і безуспішно намагався стати лідером Консервативної партії у 2019 році, перш ніж підтримав Бориса Джонсона. Призначений заступником прем'єр-міністра при Джонсоні, він ненадовго очолив уряд, коли Джонсона було госпіталізовано з COVID-19 у квітні 2020 року.

Розслідування знущань є останнім головним болем для Сунака, який пообіцяв відновити порядок і цілісність уряду після трьох років нестабільності при попередниках Джонсоні та Ліз Трасс. Влітку 2022 року Джонсон пішов у відставку з численними скандалами, а Трасс пішла у відставку у жовтні того ж року після шести тижнів перебування на посаді, коли її економічні плани зниження податків викликали хаос на фінансових ринках.

Член кабінету Сунака Гевін Вільямсон пішов у відставку в листопаді через звинувачення у знущаннях. У січні Сунак звільнив голову Консервативної партії Надхіма Захаві за те, що він не розповів правду про багатомільйонну податкову суперечку.

Також ведеться окреме розслідування тверджень, що Джонсон отримав позику за допомогою донора-консерватора Річарда Шарпа, якого пізніше було призначено головою ВВС.

Кадрові перестановки

Алекса Чока було призначено новим міністром юстиції, підтверджує Даунінг-стріт. Чок раніше обіймав посаду молодшого міністра у міністерстві оборони.

Олівера Даудена призначено віцепрем'єром. Він замінить Домініка Рааба, який пішов у відставку Він також залишиться канцлером герцогства Ланкастер.

Інші міністерські перестановки в уряді включають:

  • Джеймс Картлідж стає новим молодшим міністром у Міністерстві оборони;
  • Гарет Девіс переходить до міністерства фінансів як молодший міністр;
  • Хлоя Сміт була призначена державним секретарем з науки, інновацій та технологій замість Мішель Донелан;
  • Джон Віттіндейл став міністром міністерства науки, інновацій і технологій.
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