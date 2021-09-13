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Вице-премьер-министр Украины Олег Уруский инициировал создание Координационной платформы

Вице-премьер-министр Украины Олег Уруский инициировал создание Координационной платформы

Киев  •  УНН

 • 9860 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. С целью организации эффективного взаимодействия Вооруженных сил Украины и других силовых структур с предприятиями оборонно-промышленной и авиакосмической отрасли Вице-премьер-министр Украины - Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский инициирует создание Координационного платформы по развитию вооружения и военной техники (ВВТ). Об этом сообщила пресс-служба Минстратегпрома, передает УНН.

Детали

Согласно распространенному сообщению, Координационная платформа станет специализированной дискуссионной площадкою, которая обеспечит:

• реализацию единой государственной промышленной политики в сфере государственного оборонного заказа, оборонно-промышленной и авиакосмической деятельности;
• эффективное взаимодействие органов государственного управления, силовых структур, оборонных предприятий и военных частей в рамках работы по модернизации и обновлению вооружения и военной техники (ВВТ), а также удовлетворения критических потребностей;
• обработки конкретных предложений по развитию ВВТ с учетом реалий современных вооруженных конфликтов и боевых действий на Востоке Украины.

Координационная платформа по развитию ВВТ будет способствовать надлежащей практической реализации утвержденной Указом Президента Украины Стратегии национальной безопасности Украины, разработанной Минстратегпромом и одобренной СНБО Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины, а также программным документам по развитию вооружения и военной техники.

Заседание Координационной платформы будет проходить на базе Минстратегпрому на регулярной основе. Первое заседание запланировано на начало октября 2021 года. К проведению мероприятия, которое состоится в формате круглого стола, привлекут представителей профильных комитетов Верховной Рады Украины, КМУ, Научно-технического совета при Минстратегпроме, силовых структур и воинских частей, а также производителей ВВТ различных форм собственности.

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