Віце-прем'єр-міністр України Олег Уруський ініціював створення Координаційної платформи

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. З метою організації ефективної взаємодії Збройних сил України та інших силових структур з підприємствами оборонно-промислової та авіакосмічної галузі Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський ініціює створення Координаційної платформи з розвитку озброєння і військової техніки (ОВТ). Про це повідомила пресслужба Мінстратегпрому, передає УНН.

Деталі

Згідно з поширеним повідомленням, Координаційна платформа стане спеціалізованим дискусійним майданчиком, яка забезпечить:

• реалізацію єдиної державної промислової політики в сфері державного оборонного замовлення, оборонно-промислової та авіакосмічної діяльності;
• ефективну взаємодію органів державного управління, силових структур, оборонних підприємств і військових частин в рамках роботи з модернізації та оновленню озброєння і військової техніки (ОВТ), а також задоволення критичних потреб;
• обробки конкретних пропозицій щодо розвитку ОВТ з урахуванням реалій сучасних збройних конфліктів і бойових дій на Сході України.

Координаційна платформа з розвитку ОВТ сприятиме належній практичній реалізації затвердженої Указом Президента України Стратегії національної безпеки України, розробленої Мінстратегпромом і схваленої РНБО Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України, а також програмним документам з розвитку озброєння і військової техніки.

Засідання Координаційної платформи буде проходити на базі Мінстратегпрому на регулярній основі. Перше засідання заплановане на початок жовтня 2021 року. До проведення заходу, яке відбудеться в форматі круглого столу, залучать представників профільних комітетів Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Науково-технічної ради при Мінстратегпромі, силових структур та військових частин, а також виробників ОВТ різних форм власності.

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