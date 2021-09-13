Віце-прем'єр-міністр України Олег Уруський ініціював створення Координаційної платформи

Деталі

Згідно з поширеним повідомленням, Координаційна платформа стане спеціалізованим дискусійним майданчиком, яка забезпечить:

• реалізацію єдиної державної промислової політики в сфері державного оборонного замовлення, оборонно-промислової та авіакосмічної діяльності;

• ефективну взаємодію органів державного управління, силових структур, оборонних підприємств і військових частин в рамках роботи з модернізації та оновленню озброєння і військової техніки (ОВТ), а також задоволення критичних потреб;

• обробки конкретних пропозицій щодо розвитку ОВТ з урахуванням реалій сучасних збройних конфліктів і бойових дій на Сході України.

Координаційна платформа з розвитку ОВТ сприятиме належній практичній реалізації затвердженої Указом Президента України Стратегії національної безпеки України, розробленої Мінстратегпромом і схваленої РНБО Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України, а також програмним документам з розвитку озброєння і військової техніки.

Засідання Координаційної платформи буде проходити на базі Мінстратегпрому на регулярній основі. Перше засідання заплановане на початок жовтня 2021 року. До проведення заходу, яке відбудеться в форматі круглого столу, залучать представників профільних комітетів Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Науково-технічної ради при Мінстратегпромі, силових структур та військових частин, а також виробників ОВТ різних форм власності.