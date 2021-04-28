Витренко назначили председателем "Нафтогаза" на один год

Детали

“Выбрать и назначить Витренко Юрия Юрьевича с 29 апреля 2021 председателем правления акционерного общества” Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” сроком на один год “, - говорится в документе.

Как сообщили в Кабмине, перед новым руководителем компании поставлена задача по системного увеличения добычи украинского газа, а также содействие в формировании полноценного и справедливого рынка газа в Украине.

Контекст

Ранее в СМИ появилась информация о том, что исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении. На это Витренко заявил, что “никуда не идет”.

Дополнительно

21 декабря 2020 Юрий Витренко стал исполняющим обязанности министра энергетики. К этому Верховная Рада Украины 17 декабря не поддержала назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром — министром энергетики Украины. Соответствующее решение тогда поддержали только 186 народных депутатов Украины.

Позже председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сделал заявление, что Витренко назначили и.о. в обход Верховной Рады.

Получив кресло министра, хоть и с приставкой и.о., Витренко в первые недели своей работы оказался в центре “тарифного кризиса”, выход из которой ищут до сих пор. И отмена льготной цены на электроэнергию за первые 100 кВт-ч — лишь верхушка айсберга.

Позже нардепы опять не поддержали назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики, то есть он так и остался “недоминистром” с приставкой и.о. И это несмотря на призыв Президента Владимира Зеленского на заседании фракции в нардепов монобильшости поддержать кандидатуру Витренко.

Однако, уже 23 февраля народные депутаты во время внеочередного заседания Верховной Рады проголосовали за законопроект о государственной службе, который расширил полномочия и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

До нового назначения Витренко работал в Нафтогазе. И задекларировал 284 638 000 грн зарплаты 2020 года, занимая должность в НАК “Нафтогаз Украины”. В декларации, в частности, является гонорары от “Укрнафты” — 1400000 грн, 1 млн грн дополнительного блага от “Нафтогаза”.

К слову, ранее он отказался отдавать 4 млн долларов премии от НАК “Нафтогаз” на благотворительность, что вызвало возмущение у представителей парламентской фракции “Слуга народа”. Вторник заявил , что получил эту премию совсем справедливо в пределах его контракта с Нафтогазом.