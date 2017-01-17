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Высокий суд Англии завтра заслушает позицию Украины по "долгу Януковича"

Высокий суд Англии завтра заслушает позицию Украины по "долгу Януковича"

Киев • УНН

 • 8260 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Высокий суд Англии рассматривает дело по иску России к Украине относительно 3 млрд долл. "долга Януковича". Об этом сообщил в эфире "112 Украина" корреспондент Радио Свобода, передает УНН.

По словам корреспондента, суд в Лондоне начал рассмотрение дела. Решено, что слушания будут проходить в течение трех дней. В настоящее время, начали выступать представители Российской Федерации.

"Главным аргументом российской стороны - украинское правительство не имело права не возвращать так называемый "долг Януковича", - сказал корреспондент.

Журналист отметил, что российская сторона будет иметь слово до обеда 18 января, затем суд приступит к заслушиванию позиции украинской стороны.

В комментарии УНН в пресс-службе Минфина рассказали, что от ведомства делегированы министр финансов Александр Данилюк и советник министра Виталий Лисовенко. Однако, добавили в министерстве, министр примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, а в Лондон поехал только В.Лисовенко.

В феврале 2016 года компания The Law Debenture Trust Corporation PLC, которая является доверительным управляющим кредитора, подала иск против Украины в Высокий суд Англии и Уэльса относительно долга.

Позднее Украина подала в Высокий суд Англии возражения против иска The Law Debenture Trust Corporation PLC, что является доверительным управляющим в соответствии с документом, который предусматривал предоставление РФ Украине заимствований в размере 3 млрд долл. по договоренностям, достигнутым правительством экс-президента Виктора Януковича в декабря 2013 года с РФ.

Сообщается, что Москва намерена взыскать, кроме номинальной стоимости облигаций, невыплаченные проценты объемом 75 млн долл., а также судебные расходы.

В течение 2016-го стороны утверждали о попытках досудебного урегулирования, но никакого прогресса достигнуто не было.

Правительство Украины в 2013 году постановило осуществить государственные внешние заимствования путем выпуска облигаций внешнего государственного займа на сумму 3 млрд долларов с погашением 20 декабря 2015 года, которые выкупила Россия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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