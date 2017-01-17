Високий суд Англії завтра заслухає позицію України щодо “боргу Януковича”
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Високий суд Англії розглядає справу за позовом Росії до України щодо 3 млрд дол. “боргу Януковича”. Про це повідомив в ефірі “112 Україна” кореспондент Радіо Свобода, передає УНН.
За словами кореспондента, суд у Лондоні розпочав розгляд справи. Наразі вирішено, що слухання відбуватимуться протягом трьох днів. На даний час, почали виступати представники Російської Федерації.
“Головним аргументом російської сторони — український уряд не мав права не повертати так званий “борг Януковича”, — сказав кореспондент.
Журналіст зазначив, що російська сторона матиме слово до обіду 18 січня, потім суд приступить до заслуховування позиції української сторони.
У коментарі УНН у прес-службі Мінфіну розповіли, що від відомства делеговані міністр фінансів Олександр Данилюк та радник міністра Віталій Лісовенко. Однак, додали у міністерстві, міністр братиме участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі, а в Лондон поїхав тільки В.Лісовенко.
У лютому 2016 року компанія The Law Debenture Trust Corporation PLC, яка є довірчим управителем кредитора, подала позов проти України до Високого суду Англії та Уельсу щодо боргу.
Згодом Україна подала до Високого суду Англії заперечення проти позову The Law Debenture Trust Corporation PLC, що є довірчим управителем згідно із документом, який передбачав надання РФ Україні запозичень у розмірі 3 млрд дол. за домовленостями, досягнутими урядом екс-Президента Віктора Януковича у грудні 2013 року з РФ.
Повідомляється, що Москва має намір стягнути, крім номінальної вартості облігацій, невиплачені відсотки обсягом 75 млн дол., а також судові витрати.
Протягом 2016-го сторони стверджували про спроби досудового урегулювання, але жодного прогресу досягнуто не було.
Уряд України у 2013 році постановив здійснити державні зовнішні запозичення шляхом випуску облігацій зовнішньої державної позики на суму 3 млрд доларів із погашенням 20 грудня 2015 року, які викупила Росія.