Высший спецсуд начал рассмотрение жалобы на приговор пограничнику Колмогорову

В зал судебного заседания доставлен С.Колмогоров, в зале также присутствуют как группа поддержки коллеги пограничника.

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Стоит отметить, что для обеспечения правопорядка в квартале, где расположено здание Высшего спецсуда, находится большое количество полицейских, а также бойцов Нацгвардии в военных автомобилях, поскольку в прошлый раз, 2 ноября, поддержать С.Колмогорова к зданию суда пришли около 300 человек.

С.Калгаморова обвиняют в убийстве женщины-пассажира автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту под Мариуполем 9 сентября 2014 года.