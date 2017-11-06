Высший спецсуд начал рассмотрение жалобы на приговор пограничнику Колмогорову
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел начал рассмотрение жалобы на приговор пограничнику Сергею Колмогорову, который осужден к 13 годам увьязенення за превышение власти и убийство во время дежурства гражданского лица, находившегося в легковом авто, передает корреспондент УНН.
В зал судебного заседания доставлен С.Колмогоров, в зале также присутствуют как группа поддержки коллеги пограничника.
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Стоит отметить, что для обеспечения правопорядка в квартале, где расположено здание Высшего спецсуда, находится большое количество полицейских, а также бойцов Нацгвардии в военных автомобилях, поскольку в прошлый раз, 2 ноября, поддержать С.Колмогорова к зданию суда пришли около 300 человек.
С.Калгаморова обвиняют в убийстве женщины-пассажира автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту под Мариуполем 9 сентября 2014 года.