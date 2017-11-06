Вищий спецсуд розпочав розгляд скарги на вирок прикордоннику Колмогорову
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ розпочав розгляд скарги на вирок прикордоннику Сергію Колмогорову, якого засуджено до 13 років ув’язенення за перевищення влади та вбивство під час чергування цивільної особи, яка перебувала у легковому авто, передає кореспондент УНН.
До зали судового засідання доставлено С.Колмогорова, у залі також присутні як група підтримки колеги прикордонника.
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Варто зазначити, що для забезпечення правопорядку у кварталі, де розташована будівля Вищого спецсуду, перебуває велика кількість поліцейських, а також бійців Нацгвардії у військових автомобілях, оскільки минулого разу, 2 листопада, підтримати С.Колмогорова до будівлі суду прийшло близько 300 осіб.
С.Калгаморова обвинувачують у вбивстві жінки-пасажира автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту під Маріуполем 9 вересня 2014 року.