Вищий спецсуд розпочав розгляд скарги на вирок прикордоннику Колмогорову

До зали судового засідання доставлено С.Колмогорова, у залі також присутні як група підтримки колеги прикордонника.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Справу Плотницького" передали до Вищого спецсуду

Варто зазначити, що для забезпечення правопорядку у кварталі, де розташована будівля Вищого спецсуду, перебуває велика кількість поліцейських, а також бійців Нацгвардії у військових автомобілях, оскільки минулого разу, 2 листопада, підтримати С.Колмогорова до будівлі суду прийшло близько 300 осіб.

С.Калгаморова обвинувачують у вбивстві жінки-пасажира автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту під Маріуполем 9 вересня 2014 року.