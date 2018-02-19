Высшее качество - низкая цена: украинская настойка из зубровки стала фаворитом слепых дегустаций

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 72437 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 87538 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 90208 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109790 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101151 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104870 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111840 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117124 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122906 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134447 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Высшее качество - низкая цена: украинская настойка из зубровки стала фаворитом слепых дегустаций

Высшее качество - низкая цена: украинская настойка из зубровки стала фаворитом слепых дегустаций

Киев  •  УНН

 • 12033 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Отныне отечественные ценители крепких алкогольных напитков могут приобрести популярную во всем мире травяную настойку - "Традиционная Зубровка" украинского производства. Об этом УНН сообщили в компании Eastern Beverage Trading.

Напиток, который был представлен торговой маркой "Естественная Коллекция" обойдется украинскому потребителю в 76 грн, в то время как импортная Зубровка польского производства стоит больше 120 грн.

"Разница в деньгах существенная, при этом наши внутренние дегустации, которые проводились вслепую, показывают, что по вкусовым характеристикам украинский продукт отнюдь не уступает импортному, а даже наоборот - получил более высокие оценки на дегустациях", - прокомментировал новинку директор по маркетингу компании - производителя Алексей Безуглый.

Легендарный напиток создан исключительно из натуральных ингредиентов, он имеет прочность 35% об.

Эксперты подчеркивают, что тенденции алкогольного рынка сегодня свидетельствуют о повышении спроса на алкогольные напитки с пониженной прочностью.

Как сообщал УНН, украинцы стали чаще выбирать алкоголь отечественного производства. По оценкам экспертов, это связано с тем, что украинский алкоголь имеет более низкую цену и хорошее качество.

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