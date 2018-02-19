Высшее качество - низкая цена: украинская настойка из зубровки стала фаворитом слепых дегустаций
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Отныне отечественные ценители крепких алкогольных напитков могут приобрести популярную во всем мире травяную настойку - "Традиционная Зубровка" украинского производства. Об этом УНН сообщили в компании Eastern Beverage Trading.
Напиток, который был представлен торговой маркой "Естественная Коллекция" обойдется украинскому потребителю в 76 грн, в то время как импортная Зубровка польского производства стоит больше 120 грн.
"Разница в деньгах существенная, при этом наши внутренние дегустации, которые проводились вслепую, показывают, что по вкусовым характеристикам украинский продукт отнюдь не уступает импортному, а даже наоборот - получил более высокие оценки на дегустациях", - прокомментировал новинку директор по маркетингу компании - производителя Алексей Безуглый.
Легендарный напиток создан исключительно из натуральных ингредиентов, он имеет прочность 35% об.
Эксперты подчеркивают, что тенденции алкогольного рынка сегодня свидетельствуют о повышении спроса на алкогольные напитки с пониженной прочностью.
Как сообщал УНН, украинцы стали чаще выбирать алкоголь отечественного производства. По оценкам экспертов, это связано с тем, что украинский алкоголь имеет более низкую цену и хорошее качество.