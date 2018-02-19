Вища якість - нижча ціна: українська настоянка з зубрівки стала фаворитом сліпих дегустацій
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Відтепер вітчизняні поціновувачі міцних алкогольних напоїв можуть придбати популярну в усьому світі трав’яну настоянку — “Традиційна Зубрівка” українського виробництва. Про це УНН повідомили у компанії Eastern Beverage Trading.
Напій, що був представлений торговою маркою “Природна Колекція” обійдеться українському споживачу у 76 грн, в той час як імпортна Зубрівка польського виробництва коштує більше 120 грн.
“Різниця в грошах суттєва, при цьому наші внутрішні дегустації, які проводились наосліп, показують, що за смаковими характеристиками український продукт аж ніяк не поступається імпортному, а навіть навпаки — отримав більш високі оцінки на дегустаціях", - прокоментував новинку директор з маркетингу компанії-виробника Олексій Безуглий.
Легендарний напій створено виключно із натуральних інгредієнтів, він має міцність 35 % об.
Експерти підкреслюють, що тенденції алкогольного ринку сьогодні свідчать про підвищення попиту на алкогольні напої з пониженою міцністю.
Як повідомляв УНН, українці стали частіше обирати алкоголь вітчизняного виробництва. За оцінками експертів, це пов’язано із тим, що український алкоголь має нижчу ціну і хорошу якість.