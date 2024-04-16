россию пригласят на торжества по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня, однако без Президента Владимира путина. Информацию об этом изданию Le Figaro подтвердили в организации "Liberation Mission", ответственной за организацию празднования, передает УНН.

Исторически Франция всегда приглашала на церемонию страны, контингенты которых высаживались в Нормандии. В прошлом это приглашение могло быть направлено россии . ... В отличие от Кремля, Франция не проводит политику исторического ревизионизма. - подчеркнул член Миссии

Детали

Отмечается, что россиян приглашают на мероприятие представить "важность преданности и почтить жертвы советских народов". Впрочем это приглашение это не касается Владимира путина из-за его войны в Украине. Миссия, однако, не уточнила, на какой уровень представительства распространяется приглашение, и могут ли быть приглашены деятели российского режима, кроме президента, к примеру такие как министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Филипп Этьен, президент Миссии, ранее заявил Le Figaro, что он "не знал о таком решении" и придерживается "параметров, упомянутых" во France Info во вторник утром.

Окончательные решения по международному присутствию еще не приняты, и принимать их буду не я. - отметил он.

Елисейский дворец пока не отреагировал и не сделал такого объявления.

Ранее информация о том что российская делегация может присутствовать на церемонии чествования высадки 6 июня в Нормандии заявил телеканал Europe 1 во вторник утром.

Что бы ни случилось, приглашение будет направлено в дипломатическое представительство москвы во Франции. - сообщили в утреннем эфире телеканала.

Справочно

Высадка союзников в Нормандии во время Второй мировой войны - одна из ключевых операций, состоявшаяся 6 июня 1944 года и ставшая известной как День Д. Целью высадки было открытие Второго фронта в Европе и освобождение западной части континента от нацистской оккупации.1