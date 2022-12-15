Армения обвинила Азербайджан в блокировании Лачинского коридора
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Азербайджан отверг обвинения Еревану в блокировании единой дороги, связывающей Нагорный Карабах с Арменией, информирует УНН.
Что предшествовало
Азербайджанские активисты с понедельника заблокировали ключевой путь, связывающий Нагорный Карабах с Арменией.
Баку утверждал, что протест спонтанный, а Ереван обвинил его в организации демонстраций.
15 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил власти Азербайджана в кризисе в Нагорном Карабахе. Он заявил об обострении обстановки в регионе и добавил, что Азербайджан перекрыл Лачинский коридор и газопровод, который снабжал Карабах природным газом.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс предупредил, что "закрытие "Лачинского коридора" имеет серьезные гуманитарные последствия и отбрасывает назад мирный процесс" между двумя странами.
Детали
В ходе брифинга министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что ситуация, приведшая к акции протеста представителей азербайджанского гражданского общества и экологических активистов на дороге Шуша-Лачин в последние дни, до сих пор не урегулирована.
По словам министра, Азербайджан не вводит никаких ограничений на движение автомобилей по Лачинской дороге, и что движение регулируется прежними правилами.
Байрамов сообщил, что азербайджанская сторона сделала шаги по развитию диалога с местными армянскими жителями.
Во время выступления министр, комментируя распространение информации о прекращении азербайджанской стороной поставки голубого топлива в районы временной дислокации российских миротворцев, проинформировал о том, что подача газа в указанные районы осуществляется Арменией и что эти районы не интегрированы в систему газоснабжения Азербайджана. Кроме того, он отметил, что азербайджанская сторона готова к диалогу в направлении устранения проблемы по-прежнему даже в случае любого технического сбоя.