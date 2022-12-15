Вірменія звинуватила Азербайджан у блокуванні Лачинського коридору

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 23121 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 55986 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 94514 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 145083 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 169822 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 346963 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 220038 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193533 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 329891 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459079 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
98 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Глави МЗС п’яти європейських держав заявили про готовність ввести нові санкції проти рф

31 березня, 15:34 • 35860 перегляди

Армія рф вдарила КАБами по одній із громад Запорізької області, попередньо, без постраждалих - ОВА

31 березня, 15:51 • 25287 перегляди

рф вдарила по цивільних обʼєктах в Запорізької області, є жертва

31 березня, 16:30 • 27053 перегляди

Окупаційному "міністру лнр" повідомлено про підозру: у чому його звинувачують

31 березня, 16:39 • 33685 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 35983 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 346960 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 329888 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 547102 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 677663 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 697419 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 77612 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 114695 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 199717 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 225723 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 218739 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Вірменія звинуватила Азербайджан у блокуванні Лачинського коридору

Вірменія звинуватила Азербайджан у блокуванні Лачинського коридору

Київ • УНН

 • 1114102 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Азербайджан відкинув звинувачення Єревану у блокуванні єдиної дороги, що зв'язує Нагірний Карабах з Вірменією, інформує УНН.

Що передувало

Азербайджанські активісти з понеділка заблокували ключову дорогу, що зв'язує Нагірний Карабах з Вірменією.

Баку стверджував, що протест спонтанний, а Єреван звинуватив його в організації демонстрацій.

15 грудня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив владу Азербайджану в кризі в Нагірному Карабаху. Він заявив про загострення обстановки в регіоні та додав, що Азербайджан перекрив Лачинський коридор та газопровід, який постачав Карабах природним газом.

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс попередив, що "закриття" Лачинського коридору "має серйозні гуманітарні наслідки та відкидає назад мирний процес" між двома країнами.

Деталі

У ході брифінгу міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов зазначив, що ситуація, яка призвела до акції протесту представників азербайджанського громадянського суспільства та екологічних активістів на дорозі Шуша-Лачин останніми днями, досі не врегульована.

За словами міністра, Азербайджан не вводить жодних обмежень на рух автомобілів Лачинською дорогою, і що рух регулюється колишніми правилами.

Байрамов повідомив, що азербайджанська сторона зробила кроки щодо розвитку діалогу з місцевими вірменськими жителями.

Під час виступу міністр, коментуючи поширення інформації про припинення азербайджанською стороною постачання блакитного палива до районів тимчасової дислокації російських миротворців, поінформував про те, що подача газу до зазначених районів здійснюється Вірменією і що ці райони не інтегровані до системи газопостачання Азербайджану. Крім того, він зазначив, що азербайджанська сторона готова до діалогу у напрямку усунення проблеми, як і раніше, навіть у разі будь-якого технічного збою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$82,647.70
Золото
$3,161.52
Tesla
$258.01
Brent
$74.72
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,831.96