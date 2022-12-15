Вірменія звинуватила Азербайджан у блокуванні Лачинського коридору
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Азербайджан відкинув звинувачення Єревану у блокуванні єдиної дороги, що зв'язує Нагірний Карабах з Вірменією, інформує УНН.
Що передувало
Азербайджанські активісти з понеділка заблокували ключову дорогу, що зв'язує Нагірний Карабах з Вірменією.
Баку стверджував, що протест спонтанний, а Єреван звинуватив його в організації демонстрацій.
15 грудня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив владу Азербайджану в кризі в Нагірному Карабаху. Він заявив про загострення обстановки в регіоні та додав, що Азербайджан перекрив Лачинський коридор та газопровід, який постачав Карабах природним газом.
Представник Держдепартаменту США Нед Прайс попередив, що "закриття" Лачинського коридору "має серйозні гуманітарні наслідки та відкидає назад мирний процес" між двома країнами.
Деталі
У ході брифінгу міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов зазначив, що ситуація, яка призвела до акції протесту представників азербайджанського громадянського суспільства та екологічних активістів на дорозі Шуша-Лачин останніми днями, досі не врегульована.
За словами міністра, Азербайджан не вводить жодних обмежень на рух автомобілів Лачинською дорогою, і що рух регулюється колишніми правилами.
Байрамов повідомив, що азербайджанська сторона зробила кроки щодо розвитку діалогу з місцевими вірменськими жителями.
Під час виступу міністр, коментуючи поширення інформації про припинення азербайджанською стороною постачання блакитного палива до районів тимчасової дислокації російських миротворців, поінформував про те, що подача газу до зазначених районів здійснюється Вірменією і що ці райони не інтегровані до системи газопостачання Азербайджану. Крім того, він зазначив, що азербайджанська сторона готова до діалогу у напрямку усунення проблеми, як і раніше, навіть у разі будь-якого технічного збою.