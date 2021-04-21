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"VIP-лоббист" и "человек - оркестр": политологи рассказали, почему Саакашвили перешел грань от любви до ненависти к команде Зеленского

"VIP-лоббист" и "человек - оркестр": политологи рассказали, почему Саакашвили перешел грань от любви до ненависти к команде Зеленского

Киев  •  УНН

 • 46503 просмотра

Громкий обмен оскорблениями между Михеилом Саакашвили и министром финансов Сергеем Марченко политологи объясняют непомерными амбициями экс-президента Грузии и переходом от любви к ненависти к команде Президента Владимира Зеленского.

КИЕВ. 21 апреля. УНН. О "дежавю" Саакашвили и оценке его деятельности в Украине политологи рассказали УНН.

Детали

"Саакашвили - это уникальный человек. Он одновременно и приобретение, и огромная проблема для тех, с кем работает. Без разницы кто это: Порошенко или его однопартийцы в Грузии и Украине, с которыми был сценарий: от любви до ненависти. Это мы сейчас наблюдаем и в его отношениях с командой Зеленского. Почему так? Потому что у Саакашвили непомерные амбиции, которые не позволяют ему работать в команде. Он сам себе оркестр. Вокруг него могут быть либо те, кто под ним, либо никак - равных отношений он не воспринимает.

Еще когда Зеленский вернул гражданство Саакашвили, я предупреждал, что год-два и они поссорятся. Потому что Зеленский не даст ему публичную должность, где он мог бы блестать. Саакашвили - это человек с непомерными амбициями и огромной недореализацией", - говорит политолог Виктор Таран.

В то же время Руслан Бортник считает, что Саакашвили превратился в VIP-лоббиста вместо реформатора.

"Вместо того, чтобы заниматься реформами в Украине Саакшвили стал VIP-спикером и VIP-лоббистом. И его интересы приводят к кризису внутри власти", - говорит политолог.

Комментируя перепалку Саакашвили и министра финансов Марченко, Бортник отмечает, что здесь нужна реакция премьер-министра и Президента, поскольку такие публичные выяснения дискредитируют в первую очередь Дениса Шмыгаля и Владимира Зеленского в глазах людей.

Саакашвили наступает на те же грабли - конфликт с Марченко можно расценивать как дежавю, продолжает Андрей Миселюк.

"Это можно охарактеризовать одним словом - дежавю. Саакашвили еще долго терпел. Я думал, что подобная риторика из его уст возобновится сразу после того, как он вернулся в Киев и занял кресло, получив публичную площадку озвучивать свои месседжи. Но, как ни странно, он выдержал довольно долго.

То, что произошло сейчас - оно и по форме, и по сути напоминает дежавю, что было во времена Порошенко, когда Саакашвили периодически устраивал публичные обвинения. Помните как он с Аваковым ругался. Ну и если в целом вспомнить перечень кого он только не обижал - там номинаций будет очень много.

Саакашвили считает себя - местами заслуженно, а местами нет - очень квалифицированным специалистом в государственном управлении. Он всегда ставит себя очень высоко и пытается позиционировать как такого универсального знатока и менеджера. Да, он пересекается с украинскими чиновниками, вступает с ними в конфликты, но при этом ведет себя как настоящий кавказец - не удержался, и прибегает к публичным оскорблениям", - комментирует политолог.

Саакашвили до сих пор чувствует себя президентом, уверен Кирилл Сазонов.

"Дело в том, что Саакашвили, как бы вы на него не смотрели - это целый президент Грузии. И пожалуй себя до сих пор чувствует президентом. Поэтому его вмешательство и советы идут немного свысока", - говорит политолог, добавляя, что Саакашвили хочет чувствовать себя первым лицом государства, чтобы реформировать Украину.

При этом не только Саакашвили пустил глубоко свои корни в украинские государственные дела, но и вся его команда, занявшая должности в органах власти.

"Грузинская команда сегодня не только в НАБУ (первый заместитель директора Гизо Углава - ред), но и во многих силовых структурах - у нее свой интерес. Украина для них далеко не ключевой интерес. Вся эта грузинская команда хочет вернуться в Грузию, а Украину использует как точку для ресурсов и опоры, чтобы подготовиться к возвращению в Грузию. Мне кажется, это очень унизительно для нашей страны ", - говорит Руслан Бортник.

Политологи вспоминают Саакашвили использование НАБУ в личных целях, что дискредитирует этот орган и указывает на необъективность.

"Это началось еще по приватизации Одесского припортового завода. Стало очевидным, что Гизо Углава и НАБУ в целом используется им для политических целей. У него такая практика - вытаскивать людей, которые сохранили ему верность. Гизо Углава - один из тех, кто остался в Киеве. А НАБУ для Саакашвили - один из тех силовых инструментов, который он может использовать для достижения своих целей, что он собственно и делает", - говорит Андрей Мислюк.

Не исключено, что НАБУ может предоставлять Саакашвили и закрытую информацию, считает Виктор Таран.

"У Саакашвили прекрасные связи со всеми грузинскими экспатами, которые зашли в украинскую политику еще в 2014-2015 годах. Он точно с ними коммуницирует, и эта коммуникация базируется на сотрудничестве. И возможно Углава предоставляет ему информацию, к которой имеет доступ в НАБУ. Насколько это правильно и законно - не мне судить, но то, что между ними есть контакт - это точно", - подчеркнул политолог.

Дополнение

Размышления политологов совпадают с расследованиями журналистов, которые установили связь между тем, как друзья Саакашвили полгода безнаказанно руководили "Укрзализныцей" и в итоге нанесли ей миллиардные убытки.

В сентябре прошлого года "Укрзализныцей" пришли руководить Владимир Жмак (экс-первый заместитель Саакашвили в Одесской ОГА) и Иракли Эзугбая (экс-глава железной дороги Грузии). Они поменяли тарифы "Укрзализныци" на грузовые перевозки и по результатам года государственная компания получила убыток только на этом направлении в 8 млрд грн. Такое решение могло быть принято не просто ошибочно, а целенаправленно - в интересах "Индустриальной группы Грузии" Давида Бежуашвили, которая в прошлом году забрала херсонский порт в концессию и взяла на себя обязательства поднять доставку грузов в порт по железной дороге, водным и другими видами транспорта, кроме автомобильного.

НАБУ на озвученную журналистами схему не реагирует и против грузин уголовных производств не открывает. Подробно о меморандуме прикрытия УНН писал здесь.

Между тем парламентская ВСК начала выяснять, что происходит в "Укрзализныце" и указала на признаки халатности силовиков.

Схема журналистов выглядит так:

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