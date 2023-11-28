Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
Киев • УНН
Винницкий облсовет планировал передать областному центру два с половиной гектара земли без всяких условий и оговорок. Однако предложение отдать эти земли под строительство жилья для военных - провалил
Винницкий областной совет на днях планировал передать областному центру два с половиной гектара земли без всяких условий и оговорок. Однако, когда на голосование было вынесено предложение отдать эти земли под строительство жилья для военных, депутаты провалили голосование. О ситуации в комментарии УНН рассказал депутат облсовета Евгений Шаповалов.
Детали
По словам Шаповалова, история с передачей или перераспределением почти 2,5 га земли, которые отнесены к коммунальному предприятию, основанному облсоветом, "Виноблагролес", тянется еще с предыдущего созыва облсовета. И вот на днях вопрос передачи этих земель Виннице был вынесен на голосование.
Депутат пояснил, что никаких преференций область от этой передачи не получила бы.
"2,5 га земли в городе, хоть и на окраине, какую-то стоимость и имеют. Учитывая то, что после того как НДФЛ с военных будет поступать уже в госбюджет, даже то, что мы рассчитывали, например, направить на приобретение дронов... То есть по новому распределению возникает угроза по наполнению областного бюджета и его выполнения на 100%, этот риск есть и это объявлялось директором департамента финансов облгосадминистрации на сессии. То есть логичнее в этой ситуации искать какие-то финансовые компенсаторы за такую площадь и продавать хоть Винницкому городскому совету, хоть кому. Это было бы логично", - считает депутат.
Как рассказал Шаповалов, он был бы даже не против бесплатной передачи этих земель областному центру, однако, при условии, что на них построят жилье для военных и их семей, а также ветеранов и семей погибших героев. Такое предложение Шаповалов внес на рассмотрение облсовета вместе с еще одной коллегой. Однако депутаты такую инициативу не поддержали.
"Большинство сессионного зала не согласилось с этим и для меня это стало неприятной неожиданностью", - говорит Шаповалов.
Добавим
Большинство в Винницком областном совете сформировала "Украинская стратегия Гройсмана", и как отмечает Шаповалов, эта политсила озвучивала в местном совете, что основные принципы их работы - безопасность и оборона, устойчивость и забота. Такие же принципы якобы заложены и в работу межрегионального гуманитарного штаба, возглавляемого Владимиром Гройсманом и созданного по инициативам областного и городского совета (большинство в обоих принадлежит "Украинской стратегии Гройсмана").
"Я озвучил это коллегам, озвучу и вам. Например, эта волонтерская партийная организация Межрегиональный гуманитарный штаб, которую возглавил Гройсман, они же вышли с правильной инициативой, что приоритеты в бюджете - безопасность и оборона. И что они беспокоятся о военных. А когда выносишь эту инициативу по земле для военных - то почему-то не голосуют. Когнитивный диссонанс какой-то", - отметил депутат.
Пока депутаты Винницкого облсовета вообще не поддержали передачу упомянутых земель Виннице. Однако, они еще могут вернуться к этому вопросу.
Кроме того, как отметил Шаповалов, - публичная кадастровая карта закрыта на время военного положения, а потому даже депутаты местных советов не всегда могут точно быть уверены в том, по каким именно землям идет голосование. Но несмотря на это депутаты все же иногда принимают решение только по номеру земельного участка.
Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
Винницкий облсовет планировал передать областному центру два с половиной гектара земли без всяких условий и оговорок. Однако предложение отдать эти земли под строительство жилья для военных - провалил
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