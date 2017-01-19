Винничанин получил пожизненное за убийство иностранца

Винницкий городской суд сегодня, 19 января, вынес обвинительный приговор мужчине, ранее неоднократно судимому за тяжкие преступления, который в декабре 2014 г. у заведения быстрого питания "Макдональдс", расположенного в одном из торгово-развлекательных центров Винницы, совершил убийство иностранца (афроамериканца) из Камеруна. Одновременно он совершил покушение на убийство еще одного человека, который выжил только благодаря своевременной помощи медицинских работников.

Преступника признали виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорили к пожизненному лишению свободы.