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Винничанин получил пожизненное за убийство иностранца

Винничанин получил пожизненное за убийство иностранца

Киев • УНН

 • 7612 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. За убийство афроамериканца в г. Винница, преступник получил пожизненное заключение. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.

Винницкий городской суд сегодня, 19 января, вынес обвинительный приговор мужчине, ранее неоднократно судимому за тяжкие преступления, который в декабре 2014 г. у заведения быстрого питания "Макдональдс", расположенного в одном из торгово-развлекательных центров Винницы, совершил убийство иностранца (афроамериканца) из Камеруна. Одновременно он совершил покушение на убийство еще одного человека, который выжил только благодаря своевременной помощи медицинских работников.

Преступника признали виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорили к пожизненному лишению свободы.

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