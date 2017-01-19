Вінничанин отримав довічне за вбивство іноземця

Вінницький міський суд сьогодні, 19 січня, виніс обвинувальний вирок чоловікові, раніше неодноразово судимому за тяжкі злочини, який у грудні 2014 р. біля закладу швидкого харчування “Макдональдс”, що розташований в одному із торгівельно-розважальних центрів у м. Вінниці, вчинив убивство іноземця (афроамериканця) з Камеруну. Одночасно він здійснив замах на убивство ще одного чоловіка, який вижив лише завдяки своєчасно наданій допомозі медичними працівниками.

Злочинця визнали винним у вчиненні інкримінованих йому злочинах та засудили до довічного позбавлення волі.