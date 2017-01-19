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Вінничанин отримав довічне за вбивство іноземця

Вінничанин отримав довічне за вбивство іноземця

Київ • УНН

 • 7612 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. За вбивство афроамериканця у м. Вінниця, злочинець отримав довічне ув’язнення. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Вінницької області.

Вінницький міський суд сьогодні, 19 січня, виніс обвинувальний вирок чоловікові, раніше неодноразово судимому за тяжкі злочини, який у грудні 2014 р. біля закладу швидкого харчування “Макдональдс”, що розташований в одному із торгівельно-розважальних центрів у м. Вінниці, вчинив убивство іноземця (афроамериканця) з Камеруну. Одночасно він здійснив замах на убивство ще одного чоловіка, який вижив лише завдяки своєчасно наданій допомозі медичними працівниками.

Злочинця визнали винним у вчиненні інкримінованих йому злочинах та засудили до довічного позбавлення волі.

Українські Національні Новини

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