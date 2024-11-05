Вымогал взятку за разрешение на погребение: до 10 лет заключения грозит руководителю ритуальной службы предприятия в Киевской области
Киев • УНН
Директор коммунального предприятия требовал 2000 долларов за бронирование мест для захоронения на кладбище общины. Правоохранители задержали 48-летнего киевлянина, которому грозит до 10 лет заключения.
Правоохранители разоблачили противозаконную деятельность руководителя ритуальной службы коммунального предприятия, который требовал взятку в размере 2000 долларов за бронирование мест для захоронения на кладбище.
Пишет УНН со ссылкой на Полицию Киевской области.
Руководитель ритуальной службы одного из коммунальных предприятий Киевщины требовал взятку в размере 2000 долларов за бронирование мест для захоронения на кладбище, находящемся в собственности общины.
Фигурант был задержан во время передачи неправомерной выгоды «в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины».
Правоохранители провели неотложный обыск в помещении коммунального предприятия и изъяли деньги в сумме 2000 долларов и телефон.
48-летний житель столицы переведен в изолятор временного содержания, ему грозит до 10 лет заключения.
За 1 тыс. долларов обещала место для захоронения: сообщено о подозрении работнице Южного кладбища18 сентября 2024, 12:16 • 13011 просмотров