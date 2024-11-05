Вымогал взятку за разрешение на погребение: до 10 лет заключения грозит руководителю ритуальной службы предприятия в Киевской области

Правоохранители разоблачили противозаконную деятельность руководителя ритуальной службы коммунального предприятия, который требовал взятку в размере 2000 долларов за бронирование мест для захоронения на кладбище.

Пишет УНН со ссылкой на Полицию Киевской области.

Руководитель ритуальной службы одного из коммунальных предприятий Киевщины требовал взятку в размере 2000 долларов за бронирование мест для захоронения на кладбище, находящемся в собственности общины.