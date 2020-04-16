Измерение температуры при въезде в столицу привело к заторам: появились фото
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Усиленные карантинные мероприятия перед Пасхой, в частности, измерения температуры тела всем пассажирам и водителям транспорта, следующего в Киев, вызвали пробки. УНН сделал подборку фотографий и видео, которыми делятся украинцы в сети.
Так, с сегодняшнего дня, по решениям местных властей, на въездах в столицу всем пассажирам и водителям транспорта измеряют температуру. Из-за этого образовались значительные пробки.
Осложнения движения транспорта, по данным Google Maps, наблюдаются на въездах в Киев из стороны Борисполя, Броваров, Василькова и со стороны Житомира.
По информации корреспондента УНН, со стороны Броваров пробка достигает нескольких километров. В очереди стоят в основном легковые автомобили, а также грузовики и микроавтобусы.
Как сообщали ранее в КГГА, будут проверять людей при въезде в столицу по таким адресам:
• ул. Богатырская, 32-Е;
• просп. Броварской;
• ул. Бориспольское шоссе;
• ул. Академика Глушкова;
• шоссе Житомирское;
• ул. Гостомельское шоссе, 1/1;
• Днепровское шоссе;
• ул. Вышгородская, 83-А;
• 27 км Столичного шоссе.
Фотографиями и видео пробок в соцсетях активно делятся водители и пассажиры.
Также в сети появились фотографии из пунктов пропуска, на которых проверяют водителей.
Как сообщал УНН, от 16 апреля водителям и пассажирам автотранспорта на въездах в Киев обязательно будут измерять температуру.