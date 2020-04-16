Измерение температуры при въезде в столицу привело к заторам: появились фото

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Усиленные карантинные мероприятия перед Пасхой, в частности, измерения температуры тела всем пассажирам и водителям транспорта, следующего в Киев, вызвали пробки. УНН сделал подборку фотографий и видео, которыми делятся украинцы в сети.

Так, с сегодняшнего дня, по решениям местных властей, на въездах в столицу всем пассажирам и водителям транспорта измеряют температуру. Из-за этого образовались значительные пробки.

Осложнения движения транспорта, по данным Google Maps, наблюдаются на въездах в Киев из стороны Борисполя, Броваров, Василькова и со стороны Житомира.

По информации корреспондента УНН, со стороны Броваров пробка достигает нескольких километров. В очереди стоят в основном легковые автомобили, а также грузовики и микроавтобусы.

Как сообщали ранее в КГГА, будут проверять людей при въезде в столицу по таким адресам:

• ул. Богатырская, 32-Е;
• просп. Броварской;
• ул. Бориспольское шоссе;
• ул. Академика Глушкова;
• шоссе Житомирское;
• ул. Гостомельское шоссе, 1/1;
• Днепровское шоссе;
• ул. Вышгородская, 83-А;
• 27 км Столичного шоссе.

Фотографиями и видео пробок в соцсетях активно делятся водители и пассажиры.

Также в сети появились фотографии из пунктов пропуска, на которых проверяют водителей.

Как сообщал УНН, от 16 апреля водителям и пассажирам автотранспорта на въездах в Киев обязательно будут измерять температуру.

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