Вимірювання температури при в’їзді у столицю спричинило затори: з’явилися фото
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Посилені карантинні заходи перед Великоднем, зокрема, вимірювання температури тіла всім пасажирам та водіям транспорту, які прямують до Києва, спричинили затори. УНН зробив підбірку фотографій та відео, якими діляться українці в мережі.
Так, відсьогодні, за рішеннями місцевої влади, при в’їздах до столиці всім пасажирам та водіям транспорту вимірюють температуру. Через це утворилися значні затори.
Ускладнення руху транспорту, за даними Google Maps, спостерігаються на в’їздах до Києва зі сторони Борисполя, Броварів, Василькова та зі сторони Житомира.
За інформацією кореспондента УНН, зі сторони Броварів затор досягає кількох кілометрів. У черзі стоять здебільшого легкові автомобілі, а також є вантажівки та мікроавтобуси.
Як повідомляли раніше в КМДА, перевірятимуть людей при в’їзді до столиці за такими адресами:
• вул. Богатирська, 32-Е;
• просп. Броварський;
• вул. Бориспільське шосе;
• просп. Академіка Глушкова;
• шосе Житомирське;
• вул. Гостомельське шосе, 1/1;
• Дніпровське шосе;
• вул. Вишгородська, 83-А;
• 27 км Столичного шосе.
Фотографіями та відео заторів у соцмережах активно діляться водії та пасажири.
Також в мережі з’явилися фотографії з пунктів пропуску, на яких перевіряють водіїв.
Як повідомляв УНН, від 16 квітня водіям та пасажирам автотранспорту на в’їздах до Києва обов’язково вимірюватимуть температуру.