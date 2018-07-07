Уимблдон-2018: Свитолина победила на старте смешанного разряда

Ведущая теннисистка Украины Элина Свитолина в дуэте с французом Николя Маю вышли победителями над парой Ракель Атава из США и Сантьяго Гонсалеса из Мексики. Встреча продолжалась два сета и закончилась на тай-брейках - 7: 6 (4), 7: 6 (3).

Во втором круге украинского-французская пара встретится с шестой сеяными - Эдуаром Роже-Вассленом (Франция) и Андреа Сестино-Главачкова (Чехия).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чемпионка Уимблдона проиграла во втором круге турнира

Примечательно, что призовой фонд данного разряда составляет 405 тыс. фунтов стерлингов.

Кроме того добавим, что Свитолина в прошлом сезоне сыграла в миксте на "Ролан Гаррос" (с Артемом Ситака) и на Открытом чемпионате Австралии (с Крисом Гуччионе). В Мельбурне Свитолина и Гуччионе дошли до полуфинала. В 2014 году украинка в дуэте с Флорином Мерджа из Румынии пробились в третий раунд на Уимблдоне.