Вімблдон-2018: Світоліна перемогла на старті змішаного розряду

Провідна тенісистка України Еліна Світоліна у дуеті з французом Ніколя Маю вийшли переможцями над парою Ракель Атаво із США і Сантьяго Гонсалеса з Мексики. Зустріч тривала два сети і закінчилася на тай-брейках – 7:6 (4), 7:6 (3).

У другому колі українсько-французька пара зустрінеться з шостими сіяними - Едуаром Роже-Вассленом (Франція) і Андреа Сестіні-Главачковою (Чехія).

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Примітно, що призовий фонд даного розряду становить 405 тис. фунтів стерлінгів.

Крім того додамо, що Світоліна в минулому сезоні зіграла в міксті на "Ролан Гаррос" (з Артемом Сітаком) і на Відкритому чемпіонаті Австралії (з Крісом Гуччіоне). У Мельбурні Світоліна і Гуччіоне дійшли до півфіналу. У 2014 році українка в дуеті з Флорином Мерджа з Румунії пробилися до третього раунду на Вімблдоні.