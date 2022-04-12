Требуют "налоги": в Мелитополе оккупанты массово задерживают предпринимателей

Детали

Как отметила омбудсмен, рашисты проводят обыски в офисах и домах предпринимателей. Они пытаются обложить предпринимателей "налогом и платами" в пользу рф — наличными и товарами или продуктами.

Цитата

"Такими действиями армия рф нарушает право собственности, гарантированное статьей 33 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения рф в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с московским механизмом учесть эти факты нарушений прав человека рф в Украине", — написала Денисова.

Напомним

Людмила Денисова сообщила, что в Запорожской области оккупанты разыскивают мужчин призывного возраста и доставляют их в военкоматы.